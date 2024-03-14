Trendyol 1. Lig'de 27. hafta yarın tek maçla başlayacak

Haftanın açılış karşılaşmasında Gençlerbirliği, Kocaelispor'la karşılaşacak. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'de haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)

20.30 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)

17 Mart Pazar:

13.30 Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)