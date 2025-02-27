Trendyol 1. Lig'de 27. haftanın perdesi yarın açılıyor

Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, Manisa FK'yi ağırlayacak. Başkent Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
1 Mart Cumartesi:
13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Yeni Malatya)
13.30 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatcı Çorum FK (Iğdır Şehir)
20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Pendik)
2 Mart Pazar:
13.30 Geosis Boluspor-Erzurumspor FK (Ankara Aktepe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
20.30 Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)
3 Mart Pazartesi:
20.30 Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yıldız Entegre Kocaeli)