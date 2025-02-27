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Spor

Trendyol 1. Lig'de 27. haftanın perdesi yarın açılıyor

Trendyol 1. Lig'in 27. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın ilk maçı Gençlerbirliği-Manisa FK arasında oynanacak.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 09:42 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 27. haftanın perdesi yarın açılıyor
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Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, Manisa FK'yi ağırlayacak. Başkent Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)

1 Mart Cumartesi:

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Yeni Malatya)

13.30 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatcı Çorum FK (Iğdır Şehir)

20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Pendik)

2 Mart Pazar:

13.30 Geosis Boluspor-Erzurumspor FK (Ankara Aktepe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

20.30 Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)

3 Mart Pazartesi:

20.30 Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

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