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  • Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Spor

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

AA29 Mart 2024 Cuma 14:57 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
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Trendyol 1. Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 28. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

2 Nisan Salı:

14.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor: Mustafa Kürşad Filiz

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer

17.00 Boluspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol

20.30 Manisa FK-Bodrum FK: Ömer Faruk Gültekin

3 Nisan Çarşamba:

14.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor: Fatih Tokail

17.00 Adanaspor-Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.30 Kocaelispor-Göztepe: Sarper Barış Saka

20.30 Altay-Teksüt Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu

4 Nisan Perşembe:

20.30 Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor: Oğuzhan Uğurlu

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