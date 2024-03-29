Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 28. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
2 Nisan Salı:
14.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor: Mustafa Kürşad Filiz
14.00 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer
17.00 Boluspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol
20.30 Manisa FK-Bodrum FK: Ömer Faruk Gültekin
3 Nisan Çarşamba:
14.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor: Fatih Tokail
17.00 Adanaspor-Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.30 Kocaelispor-Göztepe: Sarper Barış Saka
20.30 Altay-Teksüt Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu
4 Nisan Perşembe:
20.30 Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor: Oğuzhan Uğurlu