Trendyol 1. Lig'de 28. hafta tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında lider Kocaelispor, Central Hospital Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalarak deplasmandan 1 puanla döndü ve 57 puanla ilk sıradaki yerini korudu.
Zirve takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük ise konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'a 2-1 yenildi.
Ligin 28. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği: 1-1
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor: 2-2
Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor: 0-2
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adanaspor: 1-2
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor: 1-2
Erzurumspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-4
Uğur Okulları İstanbulspor-Sakaryaspor: 3-0
MKE Ankaragücü-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 3-0
Central Hospital Ümraniyespor-Kocaelispor: 1-1
- PUAN DURUMU
Ligde 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|28
|17
|6
|5
|42
|22
|20
|57
|2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|28
|14
|7
|7
|45
|28
|17
|49
|3.GENÇLERBİRLİĞİ
|28
|13
|9
|6
|38
|25
|13
|48
|4.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|28
|13
|7
|8
|38
|36
|2
|46
|5.ERZURUMSPOR FK
|28
|13
|6
|9
|39
|24
|15
|45
|6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|28
|13
|4
|11
|42
|29
|13
|43
|7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|28
|11
|9
|8
|45
|34
|11
|42
|8.GEOSİS BOLUSPOR
|28
|11
|8
|9
|36
|29
|7
|41
|9.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|28
|9
|13
|6
|31
|25
|6
|40
|10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|28
|11
|7
|10
|36
|35
|1
|40
|11.AHLATCI ÇORUM FK
|28
|10
|9
|9
|33
|28
|5
|39
|12.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|28
|11
|6
|11
|29
|28
|1
|39
|13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|28
|10
|8
|10
|36
|36
|0
|38
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|28
|11
|4
|13
|37
|29
|8
|37
|15.ESENLER EROKSPOR
|28
|9
|10
|9
|38
|36
|2
|37
|16.SAKARYASPOR
|28
|8
|11
|9
|33
|40
|-7
|35
|17.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|28
|9
|6
|13
|35
|37
|-2
|33
|18.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|28
|10
|3
|15
|35
|40
|-5
|33
|19.ADANASPOR
|28
|6
|9
|13
|25
|45
|-20
|27
|20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR
|28
|0
|0
|28
|11
|98
|-87
|-21
Not: Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, 21 puan silme cezası aldı.
- 29. HAFTA PROGRAMI
Ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:
8 Mart Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Iğdır Şehir)
20.30 Esenler Erokspor-Manisa FK (Esenler Erokspor)
9 Mart Pazar:
13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Yeni Malatya)
16.00 Adanaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)
20.30 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
10 Mart Pazartesi:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)
16.00 Geosis Boluspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Henüz belli değil)
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Pendik)
20.30 Kocaelispor-MKE Ankaragücü (Yıldız Entegre Kocaeli)