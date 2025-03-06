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Spor

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta tamamlandı

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta heyecanı bu akşam oynanan Kocaelispor-Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte sona erdi. İşte alınan sonuçlar ve puan durumu...

AA6 Mart 2025 Perşembe 23:49 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 28. hafta tamamlandı
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Trendyol 1. Lig'de 28. hafta tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında lider Kocaelispor, Central Hospital Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalarak deplasmandan 1 puanla döndü ve 57 puanla ilk sıradaki yerini korudu.

Zirve takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük ise konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'a 2-1 yenildi.

Ligin 28. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği: 1-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor: 2-2

Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor: 0-2

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adanaspor: 1-2

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor: 1-2

Erzurumspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-4

Uğur Okulları İstanbulspor-Sakaryaspor: 3-0

MKE Ankaragücü-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 3-0

Central Hospital Ümraniyespor-Kocaelispor: 1-1

- PUAN DURUMU

Ligde 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR28176542222057
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK28147745281749
3.GENÇLERBİRLİĞİ28139638251348
4.TEKSÜT BANDIRMA SPOR2813783836246
5.ERZURUMSPOR FK28136939241545
6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR281341142291343
7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ28119845341142
8.GEOSİS BOLUSPOR2811893629741
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER2891363125640
10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL28117103635140
11.AHLATCI ÇORUM FK2810993328539
12.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK28116112928139
13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR28108103636038
14.MKE ANKARAGÜCÜ28114133729837
15.ESENLER EROKSPOR2891093836237
16.SAKARYASPOR2881193340-735
17.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR2896133537-233
18.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ28103153540-533
19.ADANASPOR2869132545-2027
20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR2800281198-87-21

Not: Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, 21 puan silme cezası aldı.

- 29. HAFTA PROGRAMI

Ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

8 Mart Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Iğdır Şehir)

20.30 Esenler Erokspor-Manisa FK (Esenler Erokspor)

9 Mart Pazar:

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Yeni Malatya)

16.00 Adanaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)

20.30 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

10 Mart Pazartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

16.00 Geosis Boluspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Henüz belli değil)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Pendik)

20.30 Kocaelispor-MKE Ankaragücü (Yıldız Entegre Kocaeli)

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