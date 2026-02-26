Trendyol 1. Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle
Yarın:
16.00 Esenler Erokspor-Boluspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün
28 Şubat Cumartesi:
13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Erzurumspor FK: Çağdaş Altay
13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır
1 Mart Pazar:
13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor: Ayberk Demibaş
13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor: İlker Yasin Avcı
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor: Kadir Sağlam
20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer: Fatih Tokail
2 Mart Pazartesi:
20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK: Ömer Tolga Güldibi