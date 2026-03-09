İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta heyecanı! İşte maç programı

Trendyol 1. Lig2de 30. hafta maçları yarın oynanacak Vanspor-Adana Demirspor müsabakasıyla başlayacak.

9 Mart 2026 Pazartesi 10:49
Trendyol 1. Lig'de 30. hafta heyecanı! İşte maç programı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Haftanın açılış maçında İmaj Altyapı Vanspor FK, Adana Demirspor'u konuk edecek. Van Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol 1. Lig'de 30. haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.30 İmaj Altapı Vanspor-Adana Demirspor (Van Atatürk)

16.00 Serikspor-Atko Grup Pendikspor (Serik İsmail Oğan)

20.00 Manisa FK-SMS Grup Sarıyer (Manisa 19 Mayıs)

11 Mart Çarşamba:

13.30 İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

12 Mart Perşembe:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK (Iğdır Şehir)

16.00 Boluspor-Arca Çorum FK (Bolu Atatürk)

20.00 Esenler Erokspor-Bandırmaspor (Esenler Erokspor)

Popüler Haberler
