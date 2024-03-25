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Spor

Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı duyuruldu.

AA25 Mart 2024 Pazartesi 15:19 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı açıklandı
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Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:

30. HAFTA

12 Nisan Cuma:

20.00 Manisa FK-Eyüpspor (Manisa 19 Mayıs)

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

16.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Ahlatcı Çorum FK (Alsancak Mustafa Denizli)

14 Nisan Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Stat daha sonra açıklanacak)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)

19.00 Kocaelispor-Bitexen Giresunspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Adanaspor-Bodrum FK (Yeni Adana)

31. HAFTA

19 Nisan Cuma:

20.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

20 Nisan Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Eyüpspor-Boluspor (Eyüp)

21 Nisan Pazar:

13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)

16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Stat daha sonra açıklanacak)

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

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