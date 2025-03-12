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Spor

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın programını açıkladı.

IHA12 Mart 2025 Çarşamba 16:14 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 31. hafta programı belli oldu
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TFF, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında oynanacak maçların programını internet sitesinden duyurdu. Ramazan Bayramı'nın 1. gününe maç planlaması yapılmadı.

1. Lig'de 31. haftanın programı şöyle:

28 Mart Cuma

16.00 Boluspor - Bandırmaspor

16.00 Erzurumspor FK - Manisa FK

20.30 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor

20.30 Iğdır FK - Ümraniyespor

29 Mart Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük

13.30 Ankara Keçiörengücü - Amed Sportif Faaliyetler

16.00 Pendikspor - Çorum FK

16.00 Adanaspor - İstanbulspor

31 Mart Pazartesi

17.00 Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü

20.00 Kocaelispor - Sakaryaspor

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