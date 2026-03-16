  • Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın perdesi kapandı
Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın perdesi kapandı

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta tamamlanırken zirvede değişiklik yaşandı. Erzurumspor FK liderliğe yükselirken Amed Sportif Faaliyetler ikinci, Esenler Erokspor ise üçüncü sırada haftayı tamamladı.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 22:46
Trendyol 1. Lig'de 31. hafta tamamlandı.

Haftaya lider giren Esenler Erokspor, deplasmanda Arca Çorum FK'ya 2-1 yenilerek 3. sıraya geriledi.

Sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0'la geçen Erzurumspor FK, haftayı lider tamamladı.

Amed Sportif Faaliyetler ise konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenerek 2. sırada yer aldı.

Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın sonuçları şöyle:

Adana Demirspor-Serikspor: 1-4

Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor: 1-1

Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor: 3-0

Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-0

SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 3-1

Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK: 2-0

Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0

Arca Çorum FK-Esenler Erokspor: 2-1

Sipay Bodrum FK-Boluspor: 2-0

31. hafta maçlarının ardından puan durumu:


OGBMAYAVP
1.ERZURUMSPOR31199372234966
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER31197565323364
3.ESENLER EROKSPOR31189473284563
4.ARCA ÇORUM FK31185851341759
5.SİPAY BODRUM FK31166966353154
6.ATKO GRUP PENDİKSPOR311411649272253
7.BANDIRMA SPOR31138104233947
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK31129104042-245
9.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ311111956401644
10.ÖZBELSAN SİVASSPOR31111193931844
11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ31127124651-543
12.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ31119114235742
13.BOLUSPOR31125145044641
14.İSTANBULSPOR31912103847-939
15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR31115153841-338
16.SMS GRUP SARIYERSPOR31115153441-738
17.SAKARYASPOR 3188154154-1332
18.SERİK SPOR FUTBOL 3195173660-2432
19.ATAKAŞ HATAYSPOR3107242285-637
20.ADANA DEMİRSPOR 31032817134-117-51

NOT: Adana Demirspor'a 54 puan silme cezası verildi.

Trendyol 1. Lig'de 32. haftanın maç programı şöyle:

21 Mart Cumartesi:

13.30 Serikspor-Sakaryaspor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Boluspor-Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Manisa FK-Özbelsan Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

22 Mart Pazar:

13.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer (Van Atatürk)

13.30 Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK (Iğdır Şehir)

16.00 İstanbulspor-Sipay Bodrum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor FK (Esenler Erokspor)

