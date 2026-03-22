İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta sona erdi

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta sonunda Erzurumspor FK liderliğini sürdürürken, zirve takibi kızıştı. İşte detaylar...

AA22 Mart 2026 Pazar 22:19
Trendyol 1. Lig'de 32. hafta sona erdi
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta tamamlanırken, zirve yarışı verdiği rakiplerinden Esenler Erokspor'u deplasmanda 2-0 yenen Erzurumspor FK liderlik koltuğunu korudu.

Günün kapanış maçında Esenler Erokspor Stadı'ndan 3 puanla ayrılan Erzurumspor FK puanını 69'a yükseltirken liderliğini de sürdürdü. 3. sıradaki Esenler Erokspor ise 63 puanda kaldı.

Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, zirve yarışındaki rakiplerinin karşılaştığı haftayı kayıpsız geçerek puanını 67'ye yükseltti.

Play-off hattındaki ekiplerden Arca Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 62 puana yükseldi. Ligde 4. sırada bulunan Sipay Bodrum FK, İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SONUÇLAR

Serikspor-Sakaryaspor: 2-0

Boluspor-Bandırmaspor: 0-0

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: 7-0

Manisa FK-Özbelsan Sivasspor: 0-1

Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor: 0-0

İmaj Altyapı Vanspor-SMS Grup Sarıyer: 0-0

Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetlet: 0-3

Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK: 0-2

İstanbulspor-Sipay Bodrum FK: 0-1

Esenler Erokspor-Erzurumspor FK: 0-2

TRENDYOL 1. LİG'DE 33. HAFTA PROGRAMI

3 Nisan Cuma:

14.30 Adana Demirspor-Manisa FK (Yeni Adana)

17.00 Atko Grup Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Pendik)

20.00 Sipay Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

20.00 Arca Çorum FK-Bandırmaspor (Çorum Şehir)

4 Nisan Cumartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor (Aktepe)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Serikspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor (Sakarya Atatürk)

5 Nisan Pazar:

16.00 Özbelsan Sivasspor-Esenler Erokspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor (Diyarbakır)

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.