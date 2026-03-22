Trendyol 1. Lig'de 32. hafta sona erdi

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta tamamlanırken, zirve yarışı verdiği rakiplerinden Esenler Erokspor'u deplasmanda 2-0 yenen Erzurumspor FK liderlik koltuğunu korudu.
Günün kapanış maçında Esenler Erokspor Stadı'ndan 3 puanla ayrılan Erzurumspor FK puanını 69'a yükseltirken liderliğini de sürdürdü. 3. sıradaki Esenler Erokspor ise 63 puanda kaldı.
Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, zirve yarışındaki rakiplerinin karşılaştığı haftayı kayıpsız geçerek puanını 67'ye yükseltti.
Play-off hattındaki ekiplerden Arca Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 62 puana yükseldi. Ligde 4. sırada bulunan Sipay Bodrum FK, İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
SONUÇLAR
Serikspor-Sakaryaspor: 2-0
Boluspor-Bandırmaspor: 0-0
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: 7-0
Manisa FK-Özbelsan Sivasspor: 0-1
Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor: 0-0
İmaj Altyapı Vanspor-SMS Grup Sarıyer: 0-0
Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetlet: 0-3
Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK: 0-2
İstanbulspor-Sipay Bodrum FK: 0-1
Esenler Erokspor-Erzurumspor FK: 0-2
TRENDYOL 1. LİG'DE 33. HAFTA PROGRAMI
3 Nisan Cuma:
14.30 Adana Demirspor-Manisa FK (Yeni Adana)
17.00 Atko Grup Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Pendik)
20.00 Sipay Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)
20.00 Arca Çorum FK-Bandırmaspor (Çorum Şehir)
4 Nisan Cumartesi:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor (Aktepe)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Serikspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor (Sakarya Atatürk)
5 Nisan Pazar:
16.00 Özbelsan Sivasspor-Esenler Erokspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor (Diyarbakır)