Spor

Trendyol 1. Lig'de 34. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 16:53
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın:

14.30 Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer: Oğuzhan Aksu

14.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Melek Dakan

17.00 Manisa FK-Atko Grup Pendikspor: Hakan Ülker

20.00 Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

8 Nisan Çarşamba:

14.30 Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Davut Dakul Çelik

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor: Fatih Tokail

9 Nisan Perşembe:

17.00 Boluspor-Özbelsan Sivasspor: Burak Demirkıran

20.00 İstanbulspor-Erzurumspor FK: Çağdaş Altay

20.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler: Gürcan Hasova

