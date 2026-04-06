Trendyol 1. Lig'de 34. hafta heyecanı! İşte maç takvimi

Trendyol 1. Lig'de 34. haftanın perdesi yarın oynanacak 4 maçla açılacak.
Haftanın açılış mücadelelerinde Bandırmaspor SMS Grup Sarıyer'i, Atakaş Hatayspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak. İki karşılaşma da saat 14.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 34. haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.30 Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer (Bandırma 17 Eylül)
14.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
17.00 Manisa FK-Atko Grup Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK (Çorum Şehir)
8 Nisan Çarşamba:
14.30 Serikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Serik İsmail Oğan)
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Iğdır Şehir)
20.00 Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
9 Nisan Perşembe:
17.00 Boluspor-Özbelsan Sivasspor (Bolu Atatürk)
20.00 İstanbulspor-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)