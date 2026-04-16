16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Spor

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta hakemleri

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 13:51 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 36. hafta hakemleri
Trendyol 1. Lig'de 36. hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

18 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı

19 Nisan Pazar:

16.00 Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay

16.00 Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ozan Ergün

16.00 Arca Çorum FK-Özbelsan Sivasspor: Yiğit Arslan

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyerspor: Süleyman Bahadır

16.00 Boluspor-Adana Demirspor: Yusuf Ziya Gündüz

16.00 Esenler Erokspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Çakır

16.00 Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Raşit Yorgancılar

16.00 Manisa FK-Serikspor: Ömer Faruk Gültekin

