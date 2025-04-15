Trendyol 1. Lig'de 36. hafta programı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 36. haftanın programını açıkladı. Söz konusu haftada tüm maçlar 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

TFF, Trendyol 1. Lig'de 36. haftanın programını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatte oynanacağı belirtildi.

Buna göre 36. haftada tüm müsabakalar 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da yapılacak.

Trendyol 1. Lig'de 36. haftanın programı şöyle:

Kocaelispor - Boluspor

Yeni Malatyaspor - Iğdır FK

Adanaspor - Gençlerbirliği

Bandırmaspor - Esenler Erokspor

İstanbulspor - Pendikspor

Fatih Karagümrük - Ankara Keçiörengücü

Sakaryaspor - Erzurumspor FK

Şanlıurfaspor - Manisa FK

Ümraniyespor - Amed Sportif Faaliyetler

Ankaragücü - Çorum FK