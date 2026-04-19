Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın fikstürü açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

25 Nisan Cumartesi:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor (Van Atatürk)

13.30 Serikspor-Atakaş Hatayspor (Serik İsmail Oğan)

16.00 Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Adana)

26 Nisan Pazar:

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)



16.00 SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Boluspor (Pendik)

16.00 Erzurumspor FK-Özbeyli Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Sakaryaspor-Arca Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK (Diyarbakır)