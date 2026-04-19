  • Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın fikstürü açıklandı
Spor

Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın fikstürü açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programını duyurdu. İşte haftanın maçları...

AA19 Nisan 2026 Pazar 19:11 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın fikstürü açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

25 Nisan Cumartesi:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor (Van Atatürk)

13.30 Serikspor-Atakaş Hatayspor (Serik İsmail Oğan)

16.00 Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Adana)

26 Nisan Pazar:

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Boluspor (Pendik)

16.00 Erzurumspor FK-Özbeyli Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Sakaryaspor-Arca Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK (Diyarbakır)

