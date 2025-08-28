İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0535
  • EURO
    47,9384
  • ALTIN
    4480.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol 1. Lig'de 4. hafta heyecanı yarın başlayacak!
Spor

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta heyecanı yarın başlayacak!

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta maçları yarın oynanmaya başlayacak. Haftanın ilk maçı Vanspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 09:14 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 4. hafta heyecanı yarın başlayacak!
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de 4. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış maçında İmaj Altyapı Vanspor, Bandırmaspor'u konuk edecek. Van Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre sezonun 4. haftasının maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Bandırmaspor (Van Atatürk)

21.30 SMS Grup Sarıyerspor-Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)

21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

31 Ağustos Pazar:

16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK (Aktepe)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor (Pendik)

21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)

21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK (Corendon Airlines Park Antalya)

ÖNERİLEN VİDEO

Uyarılara aldırış etmedi: Yola beton dökülen anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.