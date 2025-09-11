İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2943
  • EURO
    48,4074
  • ALTIN
    4827.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı! İşte maç programı
Spor

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı! İşte maç programı

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı yarın başlayacak. Haftanın ilk maçı Erokspor ile Hatayspor arasında oynanacak.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 09:42 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı! İşte maç programı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Esenler Erokspor, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 5. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor (Esenler Erokspor)

20.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)

13 Eylül Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

19.00 Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor (Çorum Şehir)

19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer (BG Grup 4 Eylül)

14 Eylül Pazar:

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor (Iğdır Şehir)

16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor (Diyarbakır)

15 Eylül Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.