İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2025 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3703
  • EURO
    48,6466
  • ALTIN
    4939.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol 1. Lig'de 7. hafta heyecanı! İşte maç programı...
Spor

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta heyecanı! İşte maç programı...

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor. İşte haftanın karşılaşma programı...

AA22 Eylül 2025 Pazartesi 09:40 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta heyecanı! İşte maç programı...
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 7. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Boluspor-Eminevim Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

20.00 Arca Çorum FK-Serikspor (Çorum Şehir)

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor (Iğdır Şehir)

24 Eylül Çarşamba:

14.30 Bandırmaspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor (Esenler Erokspor)

20.00 Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor (Bodrum İlçe)

25 Eylül Perşembe:

17.00 Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor (Pendik)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer (Diyarbakır)

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.