Trendyol 1. Lig'de 7. hafta tamamlandı

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta bugün oynanan üç maçla sona erdi.
Esenler Erokspor, evinde İstanbulspor'u 5-0 gibi farklı bir sonuçla yenerek liderliğini sürdürdü.
Ligin 7. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Boluspor-Eminevim Ümraniyespor: 0-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor: 4-2
Arca Çorum FK-Serikspor: 1-1
Bandırmaspor-Manisa FK: 1-4
Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-1
Esenler Erokspor-İstanbulspor: 5-0
Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK: 2-0
Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor: 5-0
Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer: 2-0
Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor: 4-1
- PUAN DURUMU
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|7
|5
|1
|1
|22
|7
|15
|16
|2.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
|7
|4
|2
|1
|15
|8
|7
|14
|3.SİPAY BODRUM FK
|7
|4
|2
|1
|15
|8
|7
|14
|4.ARCA ÇORUM FK
|7
|4
|2
|1
|11
|6
|5
|14
|5.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|7
|4
|1
|2
|19
|10
|9
|13
|6.ERZURUMSPOR FK
|7
|3
|4
|0
|14
|7
|7
|13
|7.BOLUSPOR
|7
|3
|2
|2
|13
|9
|4
|11
|8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|7
|3
|2
|2
|11
|9
|2
|11
|9.SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.
|7
|3
|2
|2
|7
|11
|-4
|11
|10.İSTANBULSPOR A.Ş.
|7
|2
|4
|1
|9
|8
|1
|10
|11.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|7
|2
|3
|2
|9
|8
|1
|9
|12.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|7
|2
|3
|2
|5
|6
|-1
|9
|13.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|7
|2
|2
|3
|10
|9
|1
|8
|14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|7
|2
|2
|3
|12
|12
|0
|8
|15.BANDIRMASPOR
|7
|2
|2
|3
|9
|10
|-1
|8
|16.SAKARYASPOR A.Ş.
|7
|2
|2
|3
|10
|16
|-6
|8
|17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|7
|2
|1
|4
|4
|10
|-6
|7
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|7
|0
|3
|4
|9
|17
|-8
|3
|19.SMS GRUP SARIYER
|7
|0
|1
|6
|3
|12
|-9
|1
|20.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|7
|0
|1
|6
|4
|28
|-24
|-17
Not: Adana Demirspor'un 18 puanı silinmiştir.
- 8. HAFTA PROGRAMI
Ligde 8. haftanın programı şöyle:
27 Eylül Cumartesi:
16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
28 Eylül Pazar:
16.00 Manisa FK-Sipay Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)
16.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Serikspor-Erzurumspor FK (Pendik)
19.00 Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor (Mersin)
29 Eylül Pazartesi:
14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor (Aktepe)
17.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Van Atatürk)
20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor (Yeni Sakarya Atatürk)
20.00 Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Adana)