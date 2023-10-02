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  • Trendyol 1. Lig'de 7. hafta yapılan tek maçla tamamlandı
Spor

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta yapılan tek maçla tamamlandı

Ligde 7. hafta yapılan Göztepe-Adanaspor maçıyla kapandı. Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan müsabakayı sarı-kırmızılı takım 1-0 kazandı.

2 Ekim 2023 Pazartesi 22:54 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta yapılan tek maçla tamamlandı
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İlk 6 maçını kazanarak haftaya lider giren Eyüpspor, Sakaryaspor deplasmanında 2-0 kaybetti ve bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. İstanbul temsilcisi, 18 puanda kalsa da liderliğini sürdürdü. Haftayı galibiyetle tamamlayan Teksüt Bandırmaspor ve Kocaelispor da 15'er puana çıkarak zirve takibine devam etti.

HAFTANIN MAÇLARI VE ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor: 0-1

Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1

Bitexen Giresunspor-Altay: 0-0

Gençlerbirliği-Manisa FK: 1-1

Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK: 2-1

Erzurumspor FK-Boluspor: 1-0

Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü: 3-0

Sakaryaspor-Eyüpspor: 2-0

Göztepe-Adanaspor: 1-0

PUAN DURUMU

TAMAMLANAN 7. HAFTA MAÇLARININ ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU ŞÖYLE:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. EYÜPSPOR 7 6 0 1 16 4 12 18

2. TEKSÜT BANDIRMASPOR 7 4 3 0 11 4 7 15

3. KOCAELİSPOR 7 5 0 2 12 7 5 15

4. BODRUM FK 7 4 2 1 10 3 7 14

5. MANİSA FK 7 3 3 1 9 3 6 12

6. AHLATCI ÇORUM FK 7 4 0 3 10 6 4 12

7. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 7 3 2 2 6 5 1 11

8. GENÇLERBİRLİĞİ 7 3 2 2 7 9 -2 11

9. ERZURUMSPOR FK 7 2 3 2 7 4 3 9

10. ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 7 2 3 2 6 8 -2 9

11. GÖZTEPE 6 2 2 2 4 4 0 8

12. SAKARYASPOR 7 2 2 3 5 7 -2 8

13. ADANASPOR 6 2 0 4 5 7 -2 6

14. BOLUSPOR 7 1 3 3 4 7 -3 6

15. BITEXEN GİRESUNSPOR 7 1 2 4 4 8 -4 5

16. ALTAY 7 1 2 4 5 11 -6 5

17. TUZLASPOR 7 1 1 5 4 17 -13 4

18. ÜMRANİYESPOR 7 0 2 5 2 13 -11 2

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Ligde 6 Ekim Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak 8. haftanın programı şöyle:

6 EKİM CUMA:

20.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

7 EKİM CUMARTESİ:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği (11 Nisan)

19.00 Eyüpspor-Bodrum FK (Eyüp)

8 EKİM PAZAR:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

16.00 Adanaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Ümraniyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

  • Gozepte-Adanaspor
  • Gürsel Aksel Stadı
  • maç sonucu

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