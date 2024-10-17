İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2024 Perşembe / 14 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1808
  • EURO
    37,2136
  • ALTIN
    2946.36
  • BIST100
    8995.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta heyecanı

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta heyecanı yarın oynanacak Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 9. hafta heyecanı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın perdesi yarın açılacak.

Milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra 1. Lig'e 9. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Haftanın açılış müsabakasında yarın Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Başkent Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 9. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Eryaman)

19 Ekim Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

19.00 Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Adanaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Adana)

20 Ekim Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik)

16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Iğdır Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.