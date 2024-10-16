Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
18 Ekim Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Feridun Daldaş
19 Ekim Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük: Alpaslan Şen
16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor: Yiğit Arslan
19.00 Adanaspor-Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova
20 Ekim Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu
16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Manisa FK: Ozan Ergün
19.00 Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Emre Kargın
21 Ekim Pazartesi:
20.00 Esenler Erokspor- Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin