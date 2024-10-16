İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1799
  • EURO
    37,2234
  • ALTIN
    2935.28
  • BIST100
    8933.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Spor

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 16:45 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

18 Ekim Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Feridun Daldaş

19 Ekim Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük: Alpaslan Şen

16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor: Yiğit Arslan

19.00 Adanaspor-Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova

20 Ekim Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu

16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Manisa FK: Ozan Ergün

19.00 Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Emre Kargın

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor- Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin

  • hakem
  • 1. lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.