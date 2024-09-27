Trendyol 1. Lig'de başkent derbisi: Gençlerbirliği-Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın başkent temsilcileri Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yenerek ligde üst üste üçüncü maçını kazanan Gençlerbirliği, 11 puanla 4. sırada yer alıyor.

Son maçında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nün ise 9 puanı bulunuyor.

Ligde Gençlerbirliği 5, Ankara Keçiörengücü ise 4 maçtır kaybetmiyor.