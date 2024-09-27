İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2024 Cuma / 24 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol 1. Lig'de başkent derbisi: Gençlerbirliği-Keçiörengücü
Spor

Trendyol 1. Lig'de başkent derbisi: Gençlerbirliği-Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Müsabaka yarın saat 19.00'da başlayacak.

AA27 Eylül 2024 Cuma 10:30 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de başkent derbisi: Gençlerbirliği-Keçiörengücü
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın başkent temsilcileri Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yenerek ligde üst üste üçüncü maçını kazanan Gençlerbirliği, 11 puanla 4. sırada yer alıyor.

Son maçında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nün ise 9 puanı bulunuyor.

Ligde Gençlerbirliği 5, Ankara Keçiörengücü ise 4 maçtır kaybetmiyor.

  • trendyol 1. lig
  • gençlerbirlği
  • ankara keçiörengücü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.