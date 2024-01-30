Trendyol 1. Lig'de genel görünüm!

Haftanın kapanış maçında Boluspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Ligde 20. haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 7 puan önünde giren Eyüpspor, sahasında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 48'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Göztepe ise deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kalarak 39 puanla ikinci sırada yer aldı.
SONUÇLAR
Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-2
Manisa FK-Erzurumspor FK: 0-2
Ahlatcı Çorum FK-Göztepe: 1-1
Eyüpspor-Tuzlaspor: 4-0
Bodrum FK-Gençlerbirliği: 1-0
Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor: 6-0
Ümraniyespor-Sakaryaspor: 1-1
Altay-Kocaelispor: 0-2
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor: 0-1
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|20
|16
|0
|4
|53
|17
|36
|48
|2.GÖZTEPE
|20
|12
|3
|5
|33
|15
|18
|39
|3.KOCAELİSPOR
|20
|12
|3
|5
|34
|23
|11
|39
|4.BODRUM FK
|20
|10
|5
|5
|28
|14
|14
|35
|5.AHLATCI ÇORUM FK
|20
|10
|4
|6
|36
|20
|16
|34
|6.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|20
|9
|6
|5
|30
|17
|13
|33
|7.SAKARYASPOR
|20
|9
|6
|5
|31
|24
|7
|33
|8.GENÇLERBİRLİĞİ
|20
|8
|7
|5
|23
|22
|1
|31
|9.BOLUSPOR
|20
|8
|5
|7
|17
|21
|-4
|29
|10.ÜMRANİYESPOR
|20
|6
|6
|8
|22
|27
|-5
|24
|11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|20
|5
|8
|7
|23
|22
|1
|23
|12.ERZURUMSPOR FK
|20
|6
|8
|6
|20
|20
|0
|23
|13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|20
|6
|5
|9
|18
|26
|-8
|23
|14.ADANASPOR
|20
|6
|2
|12
|18
|32
|-14
|20
|15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|20
|4
|7
|9
|15
|25
|-10
|19
|16.TUZLASPOR
|20
|5
|4
|11
|19
|35
|-16
|19
|17.ALTAY
|20
|4
|2
|14
|11
|40
|-29
|11
|18.BITEXEN GİRESUNSPOR
|20
|2
|3
|15
|11
|42
|-31
|6
Not: Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un üçer puanı silinmiştir.
21. HAFTA PROGRAMI
2 Şubat Cuma:
20.00 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
13.30 Ümraniyespor-Bodrum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)
4 Şubat Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Tuzlaspor-Manisa FK (Eyüp)
16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)
19.00 Bitexen Giresunspor-Eyüpspor (Çotanak Spor Kompleksi)