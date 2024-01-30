Trendyol 1. Lig'de genel görünüm!

Haftanın kapanış maçında Boluspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Ligde 20. haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 7 puan önünde giren Eyüpspor, sahasında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 48'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Göztepe ise deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kalarak 39 puanla ikinci sırada yer aldı.

SONUÇLAR



Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-2

Manisa FK-Erzurumspor FK: 0-2

Ahlatcı Çorum FK-Göztepe: 1-1

Eyüpspor-Tuzlaspor: 4-0

Bodrum FK-Gençlerbirliği: 1-0

Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor: 6-0

Ümraniyespor-Sakaryaspor: 1-1

Altay-Kocaelispor: 0-2

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor: 0-1



O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 20 16 0 4 53 17 36 48

2.GÖZTEPE 20 12 3 5 33 15 18 39

3.KOCAELİSPOR 20 12 3 5 34 23 11 39

4.BODRUM FK 20 10 5 5 28 14 14 35

5.AHLATCI ÇORUM FK 20 10 4 6 36 20 16 34

6.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 20 9 6 5 30 17 13 33

7.SAKARYASPOR 20 9 6 5 31 24 7 33

8.GENÇLERBİRLİĞİ 20 8 7 5 23 22 1 31

9.BOLUSPOR 20 8 5 7 17 21 -4 29

10.ÜMRANİYESPOR 20 6 6 8 22 27 -5 24

11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 20 5 8 7 23 22 1 23

12.ERZURUMSPOR FK 20 6 8 6 20 20 0 23

13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 20 6 5 9 18 26 -8 23

14.ADANASPOR 20 6 2 12 18 32 -14 20

15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 20 4 7 9 15 25 -10 19

16.TUZLASPOR 20 5 4 11 19 35 -16 19

17.ALTAY 20 4 2 14 11 40 -29 11

18.BITEXEN GİRESUNSPOR 20 2 3 15 11 42 -31 6



Not: Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un üçer puanı silinmiştir.

21. HAFTA PROGRAMI



2 Şubat Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

13.30 Ümraniyespor-Bodrum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

4 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Tuzlaspor-Manisa FK (Eyüp)

16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)

19.00 Bitexen Giresunspor-Eyüpspor (Çotanak Spor Kompleksi)