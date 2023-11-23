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Spor

Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Sakaryaspor ile Erzurumspor arasında yapılacak haftanın açılış maçını Alper Akarsu yönetecek.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 14:36 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 13. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

24 Kasım Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK: Alper Akarsu

25 Kasım Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Adanaspor: Davut Dakul Çelik

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Ayberk Demirbaş

16.00 Ümraniyespor-Boluspor: Mehmet Ali Özer

19.00 Bitexen Giresunspor-Kocaelispor: Ozan Ergün

26 Kasım Pazar:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Altay: Feridun Daldaş

16.00 Eyüpspor-Manisa FK: Ali Yılmaz

19.00 Göztepe-Tuzlaspor: Alpaslan Şen

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi

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