Spor

Trendyol 1. Lig'de play-off yolculuğu başlıyor: İşte eşleşmeler...

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselmek adına oynanacak play-off turunda takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

IHA2 Mayıs 2026 Cumartesi 18:33
Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmek için play-off oynayacak takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftası bugün oynanan müsabakalarla sona erdi. Ligi ilk iki sırada bitiren Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler direkt olarak Süper Lig'e yükseldi. Esenler Erokspor ise ligi 3. sırada bitirerek play-off'ta final oynamaya hak kazandı. Ligi 4 ile 7. sıralar arasında bitirip play-off oynayacak takımların da eşleşmeleri belli oldu. Ligi 4. sırada tamamlayan Çorum FK ile 7. basamaktaki Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Ligi 5. bitiren Bodrum FK'nın rakibi ise 6. sırada sezonu tamamlayan Pendikspor olacak.

Eşleşmelerden tur atlayan takım play-off finalinde Esenler Erokspor ile oynayacak.

