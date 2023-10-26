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Spor

Trendyol 1. Lig'de yeni hafta heyecanı yarın başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 10. haftası yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Şanlıurfaspor evinde Giresunspor'u ağırlayacak.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 10:52 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de yeni hafta heyecanı yarın başlıyor
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftası yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Bitexen Giresunspor'u 11 Nisan Stadı'nda saat 20.00'de ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor (11 Nisan)

28 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Erzurumspor FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Yıldız Entegre Kocaeli)

29 Ekim Pazar:

13.30 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK (Mümin Özkasap)

16.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Yeni Adana)

16.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Eyüpspor-Teksüt Bandırmaspor (Eyüp)

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