İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2025 Pazartesi / 12 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9997
  • EURO
    46,9475
  • ALTIN
    4258.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol 1. Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu! İşte ilk hafta programı
Spor

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu! İşte ilk hafta programı

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü çekildi. Sezon 8 Ağustos'ta başlayacak, 2 Mayıs'ta sona erecek. İlk 2 takım ve play-off galibi Süper Lig'e yükselecek.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 15:20 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu! İşte ilk hafta programı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Trendyol 1. Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

20 takımın mücadele edeceği ligde ilk hafta maçları 8-9-10-11 Ağustos'ta oynanacak. Sezonun ilk yarısı ise 26-27-28-29 Aralık'ta yapılacak maçlarla sona erecek. 9-10-11-12 Ocak'ta oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayacak ikinci yarı, 2 Mayıs'ta oynanacak 38. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Normal sezonun bitimini takip eden 3 haftalık periyotta play-off müsabakaları yapılacak.

Ligde ilk 2 sırayı alan ekipler ile play-off finalini kazanan takım Trendyol Süper Lig'e yükselecek. Sezonu son 5 sırada tamamlayan takımlar ise küme düşecek. Trendyol 1. Lig, 2026-2027 sezonundan itibaren 18 takımla oynanacak.

Fikstür çekiminde açıklamalarda bulunan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, sözlerine Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerler için başsağlığı dileyerek başladı.

Yeni bir sezonun heyecanını yaşadıklarını belirten Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanından kulüplerimizin mücadele ettiği ligde her geçen gün heyecan artmakta. Genç yeteneklerin ortaya çıktığı ligde tribünlerin dolmasını bekliyoruz. Üst düzey mücadele ligin marka değerini artıracaktır. Her sezon olduğu gibi bu sezon da zorluklar olacaktır. Ancak birlik ve beraberlikle bu zorluklar atlatılacaktır. Yeni sezonda ligimizde yer alacak Serik Belediyespor, Sarıyer ve Vanspor'a hoş geldin diyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Ligde mücadele edecek bütün futbolcularımızın sakatlıklardan uzak bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum."

Trendyol 1. Lig'de ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:

Erzurumspor FK-Sivasspor

Atakaş Hatayspor-Ankara Keçiörengücü

Ümraniyespor-Manisa FK

İstanbulspor-Serik Belediyespor

Esenler Erokspor-Adana Demirspor

Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer

Boluspor-Vanspor FK

Bandırmaspor-Sakaryaspor

Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler

Bodrum FK-Pendikspor

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.