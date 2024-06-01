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Spor

Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım yarın belli olacak

TRendyol 1. Lig'e yükselecek son takım yarın oynanacak 1461 Trabzon FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından belli olacak.

AA1 Haziran 2024 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım yarın belli olacak
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TFF 2. Lig play-off final müsabakası yarın 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanacak.

Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Tek maç usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.

Beyaz Grup'ta sezonu 4. sırada bitiren 1461 Trabzon FK, play-off'ta sırasıyla Ankaraspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ve ACNTURK Sigorta Vanspor FK'yi eleyerek finale geldi.

Kırmızı Grup'ta sezonu 3. tamamlayarak play-off'a giren Iğdır temsilcisi ise İskenderunspor, Anagold 24Erzincanspor ve GMG Kastamonuspor'u geçerek finalist oldu.

  • 1461 Trabzon FK
  • Alagöz Holding Iğdır FK
  • transdyol 1 lig

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