6 Kasım 2025 Perşembe
Spor

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.

6 Kasım 2025 Perşembe 14:21
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 13. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

14.30 SMS Grup Sarıyer-İmaj Altyapı Vanspor: Berkay Erdemir

17.00 Sipay Bodrum FK-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

8 Kasım Cumartesi:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Manisa FK: Kadir Sağlam

13.30 Bandırmaspor-Boluspor: Süleyman Bahadır

16.00 Sakaryaspor-Serikspor: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor: Raşit Yorgancılar

9 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: Atilla Karaoğlan

13.30 Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Fatih Tokail

16.00 Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor: İlker Yasin Avcı

19.00 Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Batuhan Kolak

  • trendyol 1. lig
  • hakem

