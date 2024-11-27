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  • Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu
Spor

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 14:00 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda düdük çalacak isimler şöyle:

29 Kasım Cuma:

20.00 Kocaelispor-Adanaspor: Yiğit Arslan

30 Kasım Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor: Ömer Faruk Gültekin

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK: Gürcan Hasova

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Zorbay Küçük

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK: Erdem Mertoğlu

1 Aralık Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Gençlerbirliği: Ömer Tolga Güldibi

16.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Ayberk Demirbaş

16.00 Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü: Batuhan Kolak

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor: Mustafa Kürşad Filiz

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Boluspor: Ali Şansalan

  • trendyol 1. lig
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