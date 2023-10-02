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Spor

Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta tek maçla tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında Mondihome Kayserispor, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Müsabaka, golsüz eşitlikle sona erdi.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 22:43 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de görünüm
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Haftayı 5-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan lider Fenerbahçe, 7'de 7 yaparak zirvedeki yerini korudu. MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray ise son 6 maçını kazanarak 19 puanla zirve takibini sürdürdü.

LİGİN 7. HAFTASINDA YAPILAN MAÇLAR VE ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Yılport Samsunspor-Gaziantep FK: 1-2

EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 0-0

İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor: 1-2

Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 2-3

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 5-0

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: 0-2

Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: 4-0

Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir: 0-0

PUAN DURUMU

Tamamlanan 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde.

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. FENERBAHÇE77001831521
2. GALATASARAY76101441019
3. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR7421189914
4. BEŞİKTAŞ7412109113
5. TRABZONSPOR74031510512
6. KASIMPAŞA73311314-112
7. ATAKAŞ HATAYSPOR7250116511
8. ÇAYKUR RİZESPOR7322811-311
9. MONDİHOME KAYSERİSPOR724175210
10. BITEXEN ANTALYASPOR72329819
11. TÜMOSAN KONYASPOR72327709
12. EMS YAPI SİVASSPOR714279-27
13. CORENDON ALANYASPOR714269-37
14. MKE ANKARAGÜCÜ7133910-16
15. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK713367-16
16. GAZİANTEP FK7205613-76
17. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR7043614-84
18. RAMS BAŞAKŞEHİR7115311-84
19. İSTANBULSPOR602439-62
20. YILPORT SAMSUNSPOR6015513-81

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Ligde 6 Ekim Cuma günü yapılacak 2 maçla açılacak 8. haftanın programı şöyle:

6 EKİM CUMA:

20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

7 EKİM CUMARTESİ:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor (Stat henüz belli değil)

16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor (Eryaman)

19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)

8 EKİM PAZAR:

13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

16.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Beşiktaş Park)

19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

  • Trendyol Süper Ligde
  • Kayserispor vs Başakşehir maçı

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