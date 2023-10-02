Trendyol Süper Lig'de görünüm

Haftayı 5-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan lider Fenerbahçe, 7'de 7 yaparak zirvedeki yerini korudu. MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray ise son 6 maçını kazanarak 19 puanla zirve takibini sürdürdü.
LİGİN 7. HAFTASINDA YAPILAN MAÇLAR VE ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
Yılport Samsunspor-Gaziantep FK: 1-2
EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 0-0
İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor: 1-2
Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1
Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 2-3
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 5-0
TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: 0-2
Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: 4-0
Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir: 0-0
PUAN DURUMU
Tamamlanan 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde.
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. FENERBAHÇE
|7
|7
|0
|0
|18
|3
|15
|21
|2. GALATASARAY
|7
|6
|1
|0
|14
|4
|10
|19
|3. YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|7
|4
|2
|1
|18
|9
|9
|14
|4. BEŞİKTAŞ
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|1
|13
|5. TRABZONSPOR
|7
|4
|0
|3
|15
|10
|5
|12
|6. KASIMPAŞA
|7
|3
|3
|1
|13
|14
|-1
|12
|7. ATAKAŞ HATAYSPOR
|7
|2
|5
|0
|11
|6
|5
|11
|8. ÇAYKUR RİZESPOR
|7
|3
|2
|2
|8
|11
|-3
|11
|9. MONDİHOME KAYSERİSPOR
|7
|2
|4
|1
|7
|5
|2
|10
|10. BITEXEN ANTALYASPOR
|7
|2
|3
|2
|9
|8
|1
|9
|11. TÜMOSAN KONYASPOR
|7
|2
|3
|2
|7
|7
|0
|9
|12. EMS YAPI SİVASSPOR
|7
|1
|4
|2
|7
|9
|-2
|7
|13. CORENDON ALANYASPOR
|7
|1
|4
|2
|6
|9
|-3
|7
|14. MKE ANKARAGÜCÜ
|7
|1
|3
|3
|9
|10
|-1
|6
|15. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|7
|1
|3
|3
|6
|7
|-1
|6
|16. GAZİANTEP FK
|7
|2
|0
|5
|6
|13
|-7
|6
|17. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|7
|0
|4
|3
|6
|14
|-8
|4
|18. RAMS BAŞAKŞEHİR
|7
|1
|1
|5
|3
|11
|-8
|4
|19. İSTANBULSPOR
|6
|0
|2
|4
|3
|9
|-6
|2
|20. YILPORT SAMSUNSPOR
|6
|0
|1
|5
|5
|13
|-8
|1
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Ligde 6 Ekim Cuma günü yapılacak 2 maçla açılacak 8. haftanın programı şöyle:
6 EKİM CUMA:
20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
7 EKİM CUMARTESİ:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor (Stat henüz belli değil)
16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor (Eryaman)
19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)
8 EKİM PAZAR:
13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)
16.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Beşiktaş Park)
19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)