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Spor

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de ikinci hafta karşılaşmaları, bugün yapılacak maçlarla başlayacak.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 10:56 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de haftanın programı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

SÜPER LİG

Bugün:

21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

Yarın:

19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Mersin)

21.45 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

20 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Beşiktaş-Pendikspor (Beşiktaş Park)

21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor (Kalyon)

21 Ağustos Pazartesi:

21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

TRENDYOL 1. LİG:

Bugün:

21.00 Ahlatcı Çorum FK- Bitexen Giresunspor (Çorum Şehir)

Yarın:

17.00 Bodrumspor FK- Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

19.15 Ümraniyespor-Göztepe (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21.45 Adanaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Yeni Adana)

20 Ağustos Pazar:

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Manisa FK- Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)

19.15 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)

21.45 Altay-Tuzlaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

21 Ağustos Pazartesi:

21.00 Eyüpspor-Kocaelispor (Eyüp)

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