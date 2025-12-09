İSTANBUL 11°C / 7°C
9 Aralık 2025 Salı
Spor

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta tamamlandı

Süper Lig'in 15. haftasında 9 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlanırken toplam 21 gol atıldı. Galatasaray liderliğini korurken, Trabzonspor ikinci sıraya yükseldi.

9 Aralık 2025 Salı 00:34
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan 9 karşılaşmanın 6'sında beraberlik yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının kapanış gününde 2 maç yapıldı. Bu hafta oynanan 9 maçta 21 gol atılırken, 6 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Lider Galatasaray, Samsunspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 36'ya yükseltirken, İzmir'de kazanan Trabzonspor 34 puanla 2. sıraya çıktı. Puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, haftayı 33 puanla 3. sırada kapattı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Galatasaray - Samsunspor: 3-2

Eyüpspor - Kayserispor: 1-1

Konyaspor - Çaykur Rizespor: 1-1

Başakşehir - Fenerbahçe: 1-1

Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: 3-0

Kocaelispor - Kasımpaşa: 0-0

Göztepe - Trabzonspor: 1-2

Beşiktaş - Gaziantep FK: 2-2

Alanyaspor - Antalyaspor: 0-0

