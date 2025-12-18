İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın oynanacak Kocaelispor-Antalyaspor müsabakasıyla başlayacak.

IHA18 Aralık 2025 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı! İşte maç programı
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 20 Aralık Cumartesi, 21 Aralık Pazar ve 22 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Zirve takibini sürdüren ekiplerden Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak. Beşiktaş da bu hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Bu hafta oynanacak maçların ardından sezonun ilk yarısı tamamlanacak.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Kocaelispor - Antalyaspor

20 Aralık Cumartesi

14.30 Konyaspor - Kayserispor

17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

21 Aralık Pazar

14.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük

20.00 Göztepe - Samsunspor

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

22 Aralık Pazartesi

17.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK

20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor

