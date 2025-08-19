İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Trendyol Süper Lig'de 2 hafta geride kaldı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ikinci haftası oynanan tek maçla sona erdi. Haftayı Konyaspor lider kapattı.

19 Ağustos 2025 Salı 00:31
Trendyol Süper Lig'de 2 hafta geride kaldı
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ikinci haftası oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Ligin ilk haftasında Avrupa müsabakaları nedeniyle maçları ertelenen Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir sezonun ilk karşılaşmalarını oynadı.

Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 geçmeyi başardı.

Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kalırken, Beşiktaş evinde ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. RAMS Başakşehir'de Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

ikas Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek ilk haftayı lider tamamlayan TÜMOSAN Konyaspor, 2. haftada da Gaziantep FK'yi 3-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.

SONUÇLAR

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Fatih Karagümrük: 3-0

Kocaelispor-Samsunspor: 0-1

Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Göztepe-Fenerbahçe: 0-0

Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor: 0-1

TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: 3-0

Beşiktaş-ikas Eyüpspor: 2-1

RAMS Başakşehir-Kayserispor: 1-1

Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1

PUAN DURUMU

Ligde 2. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.TÜMOSAN KONYASPOR22007166
2.GALATASARAY22006066
3.HESAP.COM ANTALYASPOR22003126
4.SAMSUNSPOR22003126
5.TRABZONSPOR22002026
6.GÖZTEPE21103034
7.BEŞİKTAŞ 11002113
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ10101101
9.ZECORNER KAYSERİSPOR10101101
10.CORENDON ALANYASPOR10100001
11.FENERBAHÇE10100001
12.ÇAYKUR RİZESPOR201103-31
13.GENÇLERBİRLİĞİ200213-20
14.KASIMPAŞA 200213-20
15.KOCAELİSPOR200202-20
16.FATİH KARAGÜMRÜK100103-30
17.İKAS EYÜPSPOR200226-40
18.GAZİANTEP FK200206-60

3. HAFTA PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

22 Ağustos Cuma:

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

23 Ağustos Cumartesi:

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)

24 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)

21.30 Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)

Bu arada 3. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Samsunspor-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçları Avrupa kupaları nedeniyle ertelendi.

