Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonu fikstürü çekiliyor

Ali Koç: "Yeni sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tüm kulüplere başarılar diliyorum. Kazasız, belasız, keyif dolu bir sezon olsun. Çok fazla sorun var. Finansal sorunlara çözüm bulmamız lazım. Adil rekabet ortamının sağlanması. TFF ve kurullarının adil bir standart yakalaması...

Finansal anlamda bıçak kemiğe dayandı. 7-8 yıllık süreçte, kulüplerin dışında gelişen olumsuzluklar, finansal adına belimizi büktü. Kur hepimizi yakından ilgilendiriyor. Dolar kuru 26.15 seviyesine geldi, sadece bu durum bile kulüpler için içinden çıkılmaz bir durum.

"TFF YÜZÜNDEN BU NOKTAYA GELDİ"

2016 yılında 500 milyon dolarlık ihale yaptık. Bugün rakam 100 milyon dolara indi. TFF'yi çıkarırsak 86 milyon dolara rakam indi. beIN Sports'a kızardım ama sonra 'Neden duygusal yaklaşıyorsun, beIN çıkarlarını koruyor, asıl sorun TFF'de dedim. Artık beIN öfkeli değilim. Anadolu kulüplerinin gelirinin %80'i yayın geliri. Bir önceki TFF yüzünden buraya gelindi.

En sıkıntılı olduğumuz dönemde vergi arttı. Stopaj iade sistemi vardı, ne olduysa iki sene mükemmel işleyen sistem durduruldu."

"İNŞALLAH ADALET SAĞLANIR"

"Hakem yönetiminden, TFF'nin yönetiminden, kurulların kararlarında adalet bekliyoruz. İnşallah Mehmet Büyükekşi yönetiminde adil rekabet sağlanır. Şampiyonlukların sahada belirlendiği inancı arttığı sürece, ligin marka değeri gelişecektir."

"Temsilciler kurulu ve üyelerinin kararları büyük sıkıntı yaratıyor. Hukuk kurullarının yapısına yönelik bazı değişiklikler kaçınılmazdır. Bunu yaptığınızı söylediniz, teşekkür ederiz."

"THY GİBİ ELE ALINMALI"

"Türk futbolu, THY gibi ele alınmalı ve marka için gelişim politikası belirlenmelidir."

"Geleneksel ve dijital medya hepimizi yoruyor. Baskılardan etkileniyorsunuz. Bu yöntemleri kullanarak rekabet avantajı kullanmaya çalışan kulüplerden etkilenmeyin. Doğru kararları verin. En çok bağırandan etkilenip kararlar almayın. Kurullarınızdaki insanların sosyal medyalarını inceleyin ve sonra atamalar yapın."

KORSAN YAYINI ENGELLEYELİM

Rashed Al-Marri[Digitürk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı]: "Türkiye'de 3 kişi'den 2'si ligi korsan yayınlar üzerinden takip ediyor.

Rashed Al-Marri: "Korsan yayın bizleri çok ciddi şekilde etkiliyor. Çok daha fazla adım atmalıyız. Sadece sporun değil, hepimizin başarılarını küçültüyor. Sektörün büyümesi için tehdit oluşturuyor. Korsan yayın dünyada 28 Milyar dolar zarara neden oldu. Türkiye'de 3 kişi'den 2'si ligi korsan yayınlar üzerinden takip ediyor. Bizim gibi resmi yayıncıların pazar payını azaltıyorlar. Bu yayıncıların yatırımlarını zorlaştırıyor. Biz bu oyunun büyümesine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bu ligin gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

