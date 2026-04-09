Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı! İşte maç takvimi

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasının programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor (Tüpraş)

11 Nisan Cumartesi:

14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

12 Nisan Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)

17.00 Göztepe-Kasımpaşa (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)

13 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)