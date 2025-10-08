Trendyol Süper Lig'de 3 hakem zirvede!

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 70 karşılaşma oynandı. Söz konusu mücadelelerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından atanan 20 farklı hakem düdük çaldı.

3 HAKEM ZİRVEYİ PAYLAŞTI

Ligde 8 haftalık süreçte en fazla maç yöneten hakemler Ali Şansalan, Adnan Deniz Kayatepe ve Ali Yılmaz oldu. Şansalan, Kayatepe ve Yılmaz, 5'e defa hakem olarak sahadaydı. Bu isimleri 4'er kez ile Yasin Kol, Zorbay Küçük, Alper Akarsu, Atilla Karaoğlan, Ozan Ergün ve Batuhan Kolak izledi.

VAR'DA DA 3 HAKEM ÖNE ÇIKTI

MHK tarafından 8'er defa Video Yardım Hakem (VAR) olarak atanan Sarper Barış Saka, Onur Özütoprak ve Alper Çetin de bu alanda meslektaşlarının önünde yer aldı. Erkan Engin 6, Özgür Yankaya, Ömer Faruk Turtay ile Ali Şansalan da 5'er kez VAR'ın başına geçti.

AVAR'DA EN ÇOK ANIL USTA

Anıl Usta, 11 defa ile en fazla AVAR görevini üstlenen hakem oldu. Usta'nın ardından Mehmet Salih Mazlum 8, Candaş Elbil ile Serkan Çimen de 6 kez AVAR ünvanıyla VAR odasına girdi.

EN FAZLA SARIYI ADNAN DENİZ KAYATEPE GÖSTERDİ

Adnan Deniz Kayatepe, yönettiği 5 karşılaşmada gösterdiği 29 sarı kartla Süper Lig'de 8 haftalık bölümde en fazla kartına başvuran hakem olarak dikkat çekti. Ali Şansalan 5 maçta 25, Ali Yılmaz da aynı müsabaka sayısında 23 kartla bu iki hakemi takip etti.

EN ÇOK KIRMIZIYI YASİN KOL ÇIKARDI

Ligde 4 kez düdük çalan Yasin Kol, 4 kez kırmızı kartına başvurdu. Kol, Galatasaray - Beşiktaş derbisinde direkt kırmızıyla sarı-kırmızılı futbolcu Davinson Sanchez'i ihraç ederken, Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde ise İzmir ekinden İsmail Köybaşı ve Juan ile sarı-lacivertlilerden Jayden Oosterwolde'yi çift sarı karttan kırmızı kartla soyunma odasına gönderdi.

Yiğit Arslan ise yönettiği 2 karşılaşmada tamamı direkt olmaz üzere 3 defa kırmızı kart gösterdi. Arslan, Kayserispor - Gençlerbirliği maçında Ankara temsilcisinden Sekou Koita ile Franco Tongya ve Gaziantep FK - Kocaelispor müsabakasında da konuk ekipten Can Keleş'i kırmızı kartla cezalandırdı.