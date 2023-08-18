Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta oynanacak müsabakaların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Fikstürde Avrupa kupalarında mücadele eden takımların eleme müsabakalarının tarihleri de dikkate alındı. Bu çerçevede, 23 Ağustos ve 29 Ağustos tarihlerinde UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçlarında Molde ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın Süper Lig'deki maç tarihleri 26 Ağustos ve 2 Eylül olarak belirlendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turunda 24 Ağustos ve 31 Ağustos tarihlerinde müsabakalara çıkacak olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ligdeki maç tarihleri de eleme turu göz önüne alınarak belirlendi.

Öte yandan Adana Demirspor, 24 Ağustos'ta Belçika ekibi Genk'e, Beşiktaş ise Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e konuk olacak. Bu müsabakaların dönüşünde ise Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Pazartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak.

Süper Lig'de 3. hafta programı:

25 Ağustos Cuma

21.00 Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü

26 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Pendikspor

19.15 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

21.45 Sivasspor - Antalyaspor

21.45 İstanbulspor - Galatasaray

27 Ağustos Pazar

19.15 Kayserispor - Samsunspor

19.15 Fatih Karagümrük - Ankaragücü

21.45 Corendon Alanyaspor - Hatayspor

21.45 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir

28 Ağustos Pazartesi

21.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

Süper Lig'de 4. hafta program:

1 Eylül Cuma

21.00 Kasımpaşa - Trabzonspor

21.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük

2 Eylül Cumartesi

19.15 Pendikspor - Corendon Alanyaspor

19.15 RAMS Başakşehir - Konyaspor

21.45 Antalyaspor - Kayserispor

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray

3 Eylül Pazar

19.15 Samsunspor - İstanbulspor

19.15 Beşiktaş - Sivasspor

21.45 Hatayspor - Adana Demirspor

21.45 Ankaragücü - Fenerbahçe