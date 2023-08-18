Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta oynanacak müsabakaların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Fikstürde Avrupa kupalarında mücadele eden takımların eleme müsabakalarının tarihleri de dikkate alındı. Bu çerçevede, 23 Ağustos ve 29 Ağustos tarihlerinde UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off maçlarında Molde ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın Süper Lig'deki maç tarihleri 26 Ağustos ve 2 Eylül olarak belirlendi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turunda 24 Ağustos ve 31 Ağustos tarihlerinde müsabakalara çıkacak olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ligdeki maç tarihleri de eleme turu göz önüne alınarak belirlendi.
Öte yandan Adana Demirspor, 24 Ağustos'ta Belçika ekibi Genk'e, Beşiktaş ise Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e konuk olacak. Bu müsabakaların dönüşünde ise Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Pazartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak.
Süper Lig'de 3. hafta programı:
25 Ağustos Cuma
21.00 Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü
26 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Pendikspor
19.15 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
21.45 Sivasspor - Antalyaspor
21.45 İstanbulspor - Galatasaray
27 Ağustos Pazar
19.15 Kayserispor - Samsunspor
19.15 Fatih Karagümrük - Ankaragücü
21.45 Corendon Alanyaspor - Hatayspor
21.45 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir
28 Ağustos Pazartesi
21.00 Adana Demirspor - Beşiktaş
Süper Lig'de 4. hafta program:
1 Eylül Cuma
21.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
21.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük
2 Eylül Cumartesi
19.15 Pendikspor - Corendon Alanyaspor
19.15 RAMS Başakşehir - Konyaspor
21.45 Antalyaspor - Kayserispor
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray
3 Eylül Pazar
19.15 Samsunspor - İstanbulspor
19.15 Beşiktaş - Sivasspor
21.45 Hatayspor - Adana Demirspor
21.45 Ankaragücü - Fenerbahçe