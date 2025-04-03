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Spor

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta perdesi yarın açılıyor

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta perdesi yarın Adana Demirspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçla açılacak.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 11:08 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta perdesi yarın açılıyor
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Trendyol Süper Lig'de 30. hafta, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

Ligde haftanın açılış maçında Adana Demirspor, Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Lider Galatasaray, haftayı maç yapmadan geçecek.

Süper Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (Yeni Adana)

5 Nisan Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Nisan Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK (Gain Park)

16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

7 Nisan Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

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