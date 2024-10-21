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Spor

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta tamamlandı! İşte puan durumu...

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta sonuçlandı. Karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu ise şu şekilde...

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 22:55 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta tamamlandı! İşte puan durumu...
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Trendyol Süper Lig'de 9. hafta oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Çaykur Rizespor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi.

Lider olarak girdiği haftada deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 3-0 ile geçerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekibi zirvede takip eden Beşiktaş, İstanbul'da TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Samsun deplasmanında 2 puan bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 10. haftanın maç programı şöyle:

Bellona Kayserispor-Gaziantep FK: 2-2

Trabzonspor-RAMS Başakşehir: 1-0

ikas Eyüpspor-Göztepe: 1-0

Antalyaspor-Galatasaray: 0-3

Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 3-2

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: 2-0

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-2

Samsunspor-Fenerbahçe: 2-2

Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor: 0-1

PUAN DURUMU


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY 98102781925
2.BEŞİKTAŞ 86201751220
3.SAMSUNSPOR 9612169719
4.FENERBAHÇE 85211871117
5.İKAS EYÜPSPOR94321410415
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FK84221410414
7.GÖZTEPE 83321410412
8.TRABZONSPOR826086212
9.KASIMPAŞA92521112-111
10.NET GLOBAL SİVASSPOR93241113-211
11.TÜMOSAN KONYASPOR93241013-311
12.SİPAY BODRUM FK9315811-310
13.ÇAYKUR RİZESPOR9315616-1010
14.CORENDON ALANYASPOR9234812-49
15.ONVO ANTALYASPOR92251019-98
16.GAZİANTEP FK8134913-46
17.BELLONA KAYSERİSPOR8053815-75
18.ATAKAŞ HATAYSPOR8035714-73
19.ADANA DEMİRSPOR 8017720-131

10. HAFTA

25 Ekim Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

27 Ekim Pazar:

13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Kalyon)

16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)

19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)

28 Ekim Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

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