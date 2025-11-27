İSTANBUL 22°C / 12°C
Spor

Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı! İşte 14. hafta programı

Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın perdesi yarın açılacak. İlk maç Kocaelispor-Gençlerbirliğ arasında oynanacak.

AA27 Kasım 2025 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı! İşte 14. hafta programı
Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın perdesi yarın açılacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü derbi maçta karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)

29 Kasım Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor (Çaykur Didi)

17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)

30 Kasım Pazar:

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)

Popüler Haberler
