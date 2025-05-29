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Spor

Trendyol Süper Lig'de son hafta perdesi yarın açılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası yarın oynanacak üç maçla başlayacak.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de son hafta perdesi yarın açılıyor
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası yarın oynanacak üç maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Onvo Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

31 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)

19.00 Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor (GAİN Park)

1 Haziran Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sipay Bodrum FK-Beşiktaş (Grey Beton Bodrum)

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