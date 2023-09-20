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Spor

Trendyol Süper Lig'de yeni hafta hakemleri belli odlu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. İşte haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler...

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 16:07 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de yeni hafta hakemleri belli odlu
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen hakemler şöyle:

22 EYLÜL CUMA

20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor: Murat Erdoğan

23 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: Burak Pakkan

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler

24 EYLÜL PAZAR

17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: Ali Şansalan

17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: Erkan Özdamar

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: Yasin Kol

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

25 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Burak Şeker

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