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Spor

Trent Alexander-Arnold, adım adım Real Madrid'e

Liverpool'un yıldız sağ beki Trent Alexander-Arnold'un sezon sonunda Real Madrid'e katılacağı iddiaları güçleniyor. İngiliz oyuncunun, vatandaşı Jude Bellingham'ın etkisiyle Santiago Bernabeu'ya gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Dış Basın28 Mart 2025 Cuma 15:32 - Güncelleme:
Trent Alexander-Arnold, adım adım Real Madrid'e
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Resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, 26 yaşındaki Trent Alexander-Arnold'un önümüzdeki yaz serbest oyuncu olarak Real Madrid'e transfer olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Liverpool ile uzun süredir devam eden sözleşmesini uzatmama kararı alan İngiliz sağ bek, İspanyol devinin yolunu tutabilir.

İddiaya göre, bu transferde Jude Bellingham'ın büyük bir rolü var. Real Madrid'in genç yıldızı, milli takımdan yakın arkadaşı olan Alexander-Arnold'u Madrid'e gelmeye ikna eden isimlerden birisi olarak gösteriliyor.

Alexander-Arnold'un Madrid'e olası transferi, Dani Carvajal'ın yaşlanmasıyla sağ bek pozisyonunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

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