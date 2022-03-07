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Spor

Trezeguet: 1 puandan fazlasını alabilirdik, bu şansa sahiptik

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Başakşehir'de Trezeguet, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

7 Mart 2022 Pazartesi 22:34 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 22:34
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Medipol Başakşehir Trezeguet, Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.

Karşılaşma hakkında konuşan Trezeguet, "Büyük bir takıma karşı zor bir maç oynadık. Günümüzde değildik. Yine de 1 puandan fazlasını alabilirdik. Bu şansa sahiptik. Bugünkünden daha iyi iş çıkarmamız gerekiyor." dedi.

Trezguet ayrıca, "Her zaman kazanma var aklımda. Takımıma kazanması için yardımcı oluyorum. Takım bana ne kadar yardımcı olursa, ben de gol yollarında o kadar etkili olurum. İnanıyorum ki Başakşehir'i hak ettiği yere getirme gayretinde olacağım." diye konuştu.

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