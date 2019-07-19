Trezeguet, Aston Villa'ya transfer oldu
Kasımpaşa, Trezeguet transferi için 11 milyon euro karşılığında Aston Villa ile prensip anlaşmasına vardı.
Kasımpaşa, Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer listesinde olan yıldız futbolcu Trezeguet'in transferi için 11 milyon euro karşılığında Aston Villa ile prensip anlaşmasına vardı. (TRT Spor)
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