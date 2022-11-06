Trezeguet: Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz

Trabzonspor forması giyen Trezeguet, 2-2 sona eren Konyaspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Trezeguet, "Bugün 2 puan kaybetmiş olmamız bizim adımıza zor bir durum. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bu bir futbol ne yazık ki." dedi.

Mısırlı yıldız, sözlerini, "Çok sıkı çalışıyoruz. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Denemeye devam etmemiz gerekiyor. Bugüne kadar çok maç kazandık, bundan sonra da kazanmaya devam edeceğimizi düşünüyorum." diye noktaladı.

Trezeguet, bu sezon bordo-mavili formayla 21 maça çıktı ve 6 gol, 5 asistle takımına katkıda bulundu.