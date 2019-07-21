28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6592
  • 6,3832
  • 258.285
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trezeguet Premier Lig yolunda

Galatasaray'ın transfer gözdeleri arasında yer alan Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer oluyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'da transfer çalışmaları kapsamında gündeme gelen Kasımpaşa oyuncusu Trezeguet, İngiltere Premier Lig yoluna girdi. Yüksek bonservis talebi nedeniyle Galatasaray'ın geri adım attığı Trezeguet, Aston Villa'ya transfer oluyor.

İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre Kasımpaşa, Trezeguet'in transferi için Aston Villa'dan gelen 9 milyon 750 bin avroluk teklifi kabul etti.

Afrika Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken Trezeguet'in hafta sonu Aston Villa için sağlık kontrollerinden geçeceği iddia edildi. Trezeguet transferi ile birlikte Aston Villa'nın bu yaz harcadığı para 100 milyon poundu bulacak. Premier Lig'de kalmak isteyen Aston Villa, zorlu sezon öncesi adeta yeni bir ekip kurdu.

KASIMPAŞA’NIN İSTEDİĞİ BONSERVİS

Galatasaray kulübüyle Kasımpaşa arasında yapılan görüşmelerin ardından, Trezeguet için Kasımpaşa yönetimi 15 milyon euro bonservis bedeli istedi. Sarı kırmızılılar, Trezeguet'yi Ocak ayında da transfer etmek istemişti ve sezon sonunda Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bir süredir yeniden görüşmeler devam etmişti.

Trezeguet bu sezon Kasımpaşa formasıyla Spor Toto Süper lig'de oynadığı 34 maçta 9 gol atarken, 9 asist yaptı. 2018 yılında Anderlecht'ten Kasımpaşa'ya transfer olan Trezeguet'nin kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

(Futbol Arena)

Üsküdar açıklarında teknede yangın çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu

İdlib'in sesini duyuran Enes Diyab, Rus saldırısında öldü

İdlib'in sesini duyuran Enes Diyab, Rus saldırısında öldü

Dünyaya ihraç ediliyor! İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi...

Dünyaya ihraç ediliyor! İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi...

'Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz'

'Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz'

Almanya'dan çok kritik İran açıklaması!

Almanya'dan çok kritik İran açıklaması!

Tarla sahibi önce şaşırdı, sonra duygulandı: Hakkınızı helal edin

Tarla sahibi önce şaşırdı, sonra duygulandı: Hakkınızı helal edin

Başkan Erdoğan'a hediye gelmişlerdi! İşte son halleri

Başkan Erdoğan'a hediye gelmişlerdi! İşte son halleri

Kalleş saldırının detayları ortaya çıktı!

Kalleş saldırının detayları ortaya çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

Üsküdar açıklarında teknede yangın çıktı

Üsküdar açıklarında teknede yangın çıktı

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA